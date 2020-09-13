Житель Бурятии умер после того, как врач ошибся с лекарством

В следствии не надлежащего исполнения своих должностных обязанностей наступила смерть человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осенью 2019 года в больницу обратился житель одного из поселков Бурятии. Мужчина пожаловался на боли в суставах – в ногах и руках. Терапевт поставила ему верный диагноз, а вот с препаратом ошиблась. Врач назначила ему неверную дозировку, да и в принципе, как выяснилось, это лекарство было неправильным при том диагнозе, который был у мужчины.

В результате больной принял лекарство, после чего у него развилось острое медикаментозное отравление, приведшее к смерти.

- Было возбуждено уголовное дело в отношении врача за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, - сообщили в Еравнинском районном суде Бурятии. – Дело было закрыто, потому что был назначен судебный штраф в размере 80 тысяч рублей.

Суд учел, что врач раскаялась, ранее не судима, вину признала, а семье умершего принесла извинения. У семьи, кстати, претензий в медику нет.