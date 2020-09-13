Явка на выборах губернатора Иркутской области на 15.00 составила 25,95%

Явка на выборах губернатора Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стала известна явка на досрочных выборах губернатора Иркутской области по состоянию на 15.00. Проголосовала четверть жителей Приангарья, а именно 25,95%.

Что касается рекордов и антирекордов активности, то больше всего голосов на выборах отдано в Баяндаевском районе, где на участки пришли 47,75% избирателей. Также активны жители Свирска – там явка составляет 44,36%. В Аларском районе - 41,38%, а в Тулунском - 38,98%.

А вот самая низкая явка, по традиции, отмечается в Усть-Илимске – это всего 18,9%, также не спешат на участки жители Бодайбо и Бодайбинского района - 18% и Братска - 18,79%.

В Иркутске проголосовали - 24% избирателей, в Ангарском городском округе – 27,8%.

Избирательные участки, напомним, работают до 20.00.

Смотрите онлайн-трансляцию о ходе выборов

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