На всех мостах Байкальского тракта установят визуальный контроль

Все мостовые сооружения по трассе Иркутск-Листвянка оборудуют средствами визуального контроля. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
Все мостовые сооружения по трассе Иркутск-Листвянка оборудуют средствами визуального контроля. Это сделают в 2021 году по пилотному проекту по обеспечению безопасности и защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
Коснется новшество 4 путепроводов и 12 мостов. С помощью оборудования охранная организация сможет контролировать все объекты.
Кроме того, на трассе установят специальные металлические барьерные средства, чтобы туда не смогли попасть посторонние. Связь с охраняемыми объектами будет поддерживаться через оптоволоконную сеть, которая протянута до Листвянки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
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