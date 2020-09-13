На всех мостах Байкальского тракта установят визуальный контроль

Все мостовые сооружения по трассе Иркутск-Листвянка оборудуют средствами визуального контроля. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Все мостовые сооружения по трассе Иркутск-Листвянка оборудуют средствами визуального контроля. Это сделают в 2021 году по пилотному проекту по обеспечению безопасности и защищенности объектов транспортной инфраструктуры.

Коснется новшество 4 путепроводов и 12 мостов. С помощью оборудования охранная организация сможет контролировать все объекты.

Кроме того, на трассе установят специальные металлические барьерные средства, чтобы туда не смогли попасть посторонние. Связь с охраняемыми объектами будет поддерживаться через оптоволоконную сеть, которая протянута до Листвянки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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