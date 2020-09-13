На севере Бурятии произошло землетрясение

ФОТО: Байкальская геофизическая служба.

Землетрясение зафиксировано в Баунтовском районе Бурятии 13 сентября в 13.17 часов по местному времени. Магнитуда подземного толчка составила 4,6 баллов. Событие зарегистрировано в 58 километрах юго-восточнее от села Улюнхан Курумканского района.

По информации МЧС Бурятии, землетрясение не ощущалось, пострадавших, соответственно, нет. Более того, для этой территории это не редкость. Ну, а землетрясения происходят здесь в труднодоступной местности, вдалеке от крупных населенных пунктов.

Напомним, что 13 сентября - единый день голосования. В Иркутской области выбирают губернатора, а также мэров Ангарска и Свирска, глав нескольких районов Приангарья, депутатов дум и т.д.

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