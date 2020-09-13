Голосование подходит к концу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 18 часов составила 30,33%, то есть проголосовали 565 418 человек. Это данные с учетом двух предыдущих дней голосования.

- Лидерами по числу проголосовавших по-прежнему остаются Баяндаевский район, где на участки пришли 53,62% избирателей, Свирск (49,42%), а также Аларский (46,59%) и Тулунский (46%) районы, - сообщили в пресс-службе регионального Избиркома. - Минимальная явка - в Бодайбо и Бодайбинском районе, где проголосовали 20,7%, Усть-Илимске (21,75%) и в Братске (22,37%).

К слову, пять лет назад явка на выборах губернатора Иркутской области на 18 часов была меньше - 24,7%.

Участки совсем скоро закроются, ну а предварительные результаты голосования станут известны позже. Как нынче выбирали главу Приангарья, за что голосовали сибиряки - читайте в нашем репортаже.