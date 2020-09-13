Кубок России по хоккею с мячом в Иркутске: «Байкал-Энергия» обыграла «Уральский трубник» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую победу на первом этапе Кубка России, который проходит в ледовом дворце «Байкал». Наша дружина уверенно обыграла первоуральский «Уральский трубник» со счетом 8:4.

В первом тайме игра получилось результативной, и прошла в равной борьбе. 1531 зритель на трибунах увидели сразу 7 забитых мячей. Четыре на счету хозяев, трижды отличились гости. В составе иркутской команды мячи на свой счет записали Рауан Исалиев, Владислав Кузнецов, Максим Семенов и Мартин Ландстрем.

Ну а второй отрезок встречи остался за нашими парнями. Бело-синие отправили в ворота первоуральцев еще четыре мяча. Точные удары нанесли Николай Иванов, Иван Нечаев, Рауан Исалиев, и Игорь Вассерман. Хоккеисты «Уральского трубника» смогли ответить на это лишь одним голом с 12-метрового штрафного удара.

Заключительный матч на домашнем турнире «Байкал-Энергия» проведет 16 сентября. Соперник – красноярский «Енисей».