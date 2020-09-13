Первые результаты голосования за губернатора в Иркутской области названы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Час икс, когда будут названы предварительные результаты голосования за губернатора Иркутской области, приближается. В избиркоме идет подсчет бюллетеней, на данный момент уже обработаны 4, 1% бюллетеней, заполненных избирателями региона на досрочных выборах главы региона. Это данные на 22. 00 местного времени .

Первые результаты обнародованы - 63, 36% за врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, 23, 58% - за кандидата от КПРФ Михаила Щадова. За представителя "Справедливой России" Ларису Егорову отдали свои голоса 4, 23% . Подсчет голосов продолжается.

"Мой прогноз - разница между первым и вторым местом будет примерно в 2 раза", - предположил Виктор Игнатенко.

За развитием событий многие следят онлайн. В студии радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске), на сайте irk.kp.ru ( видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляции) и телеканале ТиВиСи в эту "Ночь выборов" гостями стали депутаты Госдумы и Законодательного Собрания региона, политики, ученые.