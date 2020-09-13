Результаты голосования на выборах губернатора Иркутской области: обработаны 26, 97% бюллетеней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обнародованы очередные предварительные официальные результаты голосования на выборах губернатора Иркутской области. Уже обработаны почти треть, 26, 97%, бюллетеней. Данные выборов по крупным городам, которые вносятся в систему ГАС выборы, снижают общий процент у лидеров, отмечают эксперты.

По-прежнему, лидер выборной гонки - врио губернатора Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. За него отдали свои голоса 60, 05% из тех, чьи бюллетени уже обработаны. За представителя КПРФ Михаила Викторовича Щапова - 27, 04%. Третье место пока за двумя кандидатами - лидером "Справедливой России" Ларисой Игоревной Егоровой представителем КПСС Геннадием Ивановичем Щадовым - 4, 08%. У Андрея Михайловича Духовникова ( ЛДПР) - пока пятый результат - 2, 4%.

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