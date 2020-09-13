Игорь Кобзев уверенно лидирует на выборах губернатора Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По последним данным, опубликованным системой ГАС Выборы, обработано 60, 94% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах губернатора Иркутской области. Уже можно уверенно сказать, что второго тура выборов не будет. Убедительно побеждает врио главы региона Игорь Кобзев - 60, 47%

-Избиратели решили, что Иркутской области не нужен второй тур выборов, это лишняя трата времени и денег, - комментирует ситуацию ректор БГУ Виктор Игнатенко, который длительное время был главой регионального избиркома. - Игорь Кобзев убедительно победил. Теперь перед ним стоят большие задачи по развитию региона".

Данные еще будут корректироваться, их мы обязательно сообщим. На второй позиции представитель КПРФ Михаил Щапов - 26, 83%, замыкает "тройку" лидеров Геннадий Щадов - 4, 13%. Лариса Егорова набрала 3, 99%, Андрей Духовников 2, 34%.