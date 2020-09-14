Восьмибалльные пробки сковали Иркутск утром 14 сентября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске утром 14 сентября оцениваются в 8 баллов. Заторы на дорогах города образовались из-за дождя, ДТП на трассах и дорожных ремонтов.

Утром 14 сентября «стоят» плотина ГЭС, подъездные пути к Академическому мосту со стороны Микрорайона Синюшина гора и ул. Старо-Кузьмихинская, начиная от Старокузьмихинской развязки.

На улице Маяковского (на пересечении с улицей Пушкина) – ДТП, так что перед Глазковским мостом также образовалась пробка длиной более километра. Затор имеется и на ул. 2-ая Железнодорожная.

Практически на всех улицах в центральной части города этим утром затруднено движение. Красным цветом в сервисе Яндекс.Пробки раскрашены улицы Пискунова, Партизанская, Седова, Декабрьских Событий, Советская, Красноказачья. Затруднения есть также на ул. Баррикад, ул. Сурнова и ул. Урожайная.

Пробки утром 14 сентября отмечаются также на Александровском и Култукском трактах.

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