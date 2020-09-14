МЧС: из-за сильных дождей повышается уровень воды в реках Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дожди не переставая продолжают лить в Иркутской области. Наиболее сильные осадки за минувшие сутки выпали в Ольхонском, Братском, Тулунском, Иркутском, Усть-Кутском, Заларинском, Нижнеилимском районах.

Увы, но в понедельник, 14 сентября ждать улучшения погоды в Приангарье не стоит. В Тулунском, Нижнеудинском, верхнеленских, центральных и южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, в центральных и южных районах усилится северо-западный ветер до 15-18 м/с. Кстати, из-за продолжительных дождей, уже начал повышаться уровень воды в реках.

- На 34 см повысился уровень воды на реке Уда вблизи поселка Октябрьский, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России и по Иркутской области. - На реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Бирюса, Лена, Киренга наблюдалось повышение до 22 см.

По прогнозу спасателей, 14 сентября продолжится повышение уровней воды на левобережных притоках реки Ангары, реках Лене и Киренге на 10-40 см. На реках Южного Прибайкалья возможно повышение на 10-50 см. Превышения критических отметок не ожидается.