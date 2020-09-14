Коронавирус подтвердился еще у 73 жителей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Темпы снизились, но вот уже не первую неделю держаться на одном уровне 70-80 заболевших за сутки. Так и сегодня, 14 сентября стало известно, что за сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 73 сибиряков. Общее число подтвержденных случаев заражения в понедельник – 17 905.

«В больницах Приангарья на сегодняшний день под присмотром медиков находятся 692 пациента, врачи сообщают, что 20 из них – в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1074 зараженных лечат амбулаторно».

За сутки выздоровели 9 человек, всего с инфекцией справились уже 15 849 заразившихся. Также стало известно, что за последние 24 часа скончались еще двое от коронавируса. Общее число жертв пандемии в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекцией - 290: причиной 206 стал COVID-19, еще 84 – сопутствующие заболевания.

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