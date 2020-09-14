Два пациента скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два пациента умерли за минувшие сутки от коронавируса в Иркутской области. Число смертей от COVID-19 возросло до 206. Еще 84 заразившихся скончались от сопутствующих заболеваний.

В больницах Приангарья от коронавируса, по данным на 14 сентября, продолжают лечение 692 человека. Как сообщает Оперативный штаб по коронавирусу, 20 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 1074 заразившихся лечатся амбулаторно.

«За сутки подтвердилось еще 73 случая заражения COVID-19», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Общее число заражений стало 17 905».

Радует, что большинство – 15 849 (плюс 9 за сутки) выздоровели.

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