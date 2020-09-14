7 человек заблудились в лесах Иркутской области за прошедшие выходные Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За прошедшие выходные в лесах Иркутской области заблудились 7 человек. Все они пошли за грибами, ягодами и кедровыми шишками, не обратив внимание на ухудшение погоды и плохую видимость.

"Пока только двое из них смогли самостоятельно найти выход к населенным пунктам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Это семейная пара из Усть-Кута. Поиски остальных сборщиков дикоросов продолжаются".

Среди пропавших людей есть и 80-летняя пенсионерка, которая рано утром 12 сентября ушла за грибами из садоводства Подсочка под Ангарском не взяла с собой даже телефон. Ее и других заблудившихся сборщиков шишек и ягод разыскивают полицейские и волонтеры. Всего же с начала года в лесах Иркутской области заблудились 52 человека. Большую часть из них удалось найти. Но еще 12 человек разыскивают до сих пор.