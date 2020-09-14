Сибиряк угнал автомобиль с парковки, разбил его и попытался скрыться Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне сотрудники полиции из Усть-Илимска смогли за несколько часов раскрыть угон автомобиля. О пропаже машины сотрудникам МВД сообщил ее владелец - транспорт похитили ночью со стоянки возле городской больницы.

"Информацию об угнанной машине разослали экипажам ГИБДД и ППС, а также сотрудникам Росгвардии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Через некоторое время дорожные инспекторы нашли пропавший автомобиль на одной из дорог - он был в разбитом состоянии, а угонщика поблизости не было".

Чтобы найти нарушителя, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В итоге через несколько часов угонщика задержали. Им оказался 28-летний местный житель, который уже не раз попадал в полицию за различные правонарушения. На него завели уголовное дело за похищение автомобиля - ему грозит до 5 лет лишения свободы.