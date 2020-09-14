Проезд по улице Цесовская Набережная закроют на месяц в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске на месяц закроют проезд по улице Цесовская Набережная. Движение там будет запрещено с 16 сентября по 15 октября на участке от улицы Полины Осипенко до улицы Николая Гаврилова. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, перекрытие дороги связано со строительством нового участка ливневой канализации.

Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Гончарова. Там проезд также ограничат с 16 сентября. Причиной перекрытия дороги будет строительство нового коллектора для ливневой канализации. Откроют проезд 16 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Иркутске: синоптики рассказали, когда закончатся дожди (Подробности)

Автомобиль какой марки самый популярный у жителей Иркутской области (Подробности)

Оштрафована управляющая компания, обслуживающая ЖК «Сантоки» в Иркутске (Подробности)