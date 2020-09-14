Пробки в 10 баллов сковали Иркутск вечером, 14 сентября. Фото: "Яндекс.Пробки"

Иркутским автомобилистам предстоит долго возвращаться домой с работы вечером, 14 сентября. Город вновь сковали огромные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.50, в Иркутске заторы в максимальные 10 баллов.

Постоять водителям придется на Байкальском кольце, полтине ГЭС, на улицах Ширямова, Нижняя Набережная, Ленина, Кожова, 3 Июля, Седова, Партизанская, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, Чкалова, на бульваре Гагарина, Пискунова, Тимирязева, Желябова, Баррикад. Так что, водителям стоит заранее выбирать пути объезда. Ну или выезжать с работы позже.

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