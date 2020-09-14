Автомобильную дорогу подтопило в Тулунском районе из-за сильных дождей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за сильных дождей, которые второй день не прекращаются в Иркутской области, в поселке Уйгат Тулунского района оказалась подтопленной автомобильная дорога. Это произошло из-за разлива ручья Углой. Изветно, что в этом поселке проживает 95 человек, из них 11 детей.

- Угрозы подтопления жилым домам нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Так как они находятся на возвышенности.

В этом районе уже поднимается уровень воды в реке Кирей. Сейчас он составляет 323 см, при критической норме в 350 см. С 14 по 15 сентября он может подняться до отметки в 340-370 см. В поселок Уйгат уже направлены 6 спасателей.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды, на ближайшие сутки режим повышенной готовности введен в Тулунском, усольском и Шелеховском районах

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