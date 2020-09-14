При ликвидации отходов на «Усольехимпром» произошел выброс паров аммиака

При ликвидации отходов на «Усольехимпром» произошел выброс аммиака. Фото: Лариса Федорова.

ЧП произошло 14 сентября на промышленной площадке «Усольехимпром». При проведении работ по утилизации химических веществ случился выброс паров аммиака.

- Пострадавших нет, - успокоили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Угрозы населению также нет.

Сейчас внутри предприятия работают военные. Безопасность на внешнем периметре обеспечивают спасатели. Специалисты уже взяли отбор проб. Превышений вредных веществ не выявлено.

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