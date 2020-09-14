Кубок России по футболу: иркутский «Зенит» сыграет с клубом Премьер-лиги «Химки» Фото: Анна ПОПОВА

Футболисты иркутского «Зенита» 15 сентября проведут один из самых важных матчей нового сезона. В рамках элитного раунда Кубка России, наша команда сыграет с клубом Российской премьер-лиги «Химки». Стартовый свисток к этгому суперматчу га стадионе «Труд» прозвучит в 18.00.

- Билеты на матч можно приобрести на западной трибуне стадиона "Труд", - напоминают в пресс-службе «Зенита». - А также на улице 25 октября, 20. Цена – 100 рублей.

В элитном раунде Кубка России наша команда также встретится с клубом Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород». Этот матч также пройдет в Иркутске в конце сентября.

Напомним, что в последний раз клуб Премьер-лиги приезжал в Иркутск 5 лет назад. В сентябре 2015 года тогда еще иркутский «Байкал» уступил ЦСКА со счетом 1:2.