Выборы и подключение отопления волновали сибиряков в минувшие сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Интересы у жителей Иркутской области разнообразны, но есть такие темы, которые волнуют многих. За минувшие сутки большинство запросов сибиряков в Сети, по данным Яндекса, касалось выборов мэра Ангарска. Все голоса избирателей были подсчитаны - 14 сентября обработали все бюллетени. Кто же стал мэром Ангарска и других крупных городов области – здесь. Конечно, интересовались пользователи Интернета и Игорем Кобзевым – выбранным губернатором Иркутской области.

Вторым по популярности запросом стал вопрос «когда включат отопление». Дата для подключения теплоснабжения в Приангарье – 15 сентября (обычно плюс-минус несколько дней). Для этого нужно, чтобы три дня подряд среднесуточная температура в Иркутске была не выше +8 градусов. Первыми на очереди к подключению отопления – детские сады, школы и больницы.

Также сибиряки интересовались всероссийской образовательной акцией «Урок цифры», футбольными матчами и масочным режимом, который, кстати, продлен до 28 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08