На Хамар-Дабане выпало полметра снега: первые фото с горного хребта

На Хамар-Дабане выпало полметра снега: появились первые фото с горного хребта.Фото: uskoa.rs в Инстаграм

Пока Иркутск заливает проливными дождями, в Прибайкалье уже идет снег. В горах Хамар-Дабана синоптики фиксируют снежные осадки с 13 сентября.

«Высота снежного покрова на Хамар-Дабане уже местами до полуметра», - рассказала «КП» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

Накануне первые фотографии появились в соцсетях. Туристы не упустили шанса, ступить на первый снег. Стоит отметить, что красота снимков просто невероятная.

Кто-то из пользователей правда отмечает, что такие фото в середине сентября «вгоняют в депрессию», так как летние шорты еще не убраны. Но живем-то мы в Сибири, и зима не за горами, она – уже в горах. Смотрите сами.

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