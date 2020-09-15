Заблудившегося и обессиленного грибника полицейские вынесли из леса на руках. Первым его заметил участковый Игорь Шелега Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уехал на автомобиле, не сообщив жене куда. Когда к вечеру 69-летний мужчина не вернулся, супруга обратилась в полицию, так как раньше такого за мужем не замечалось. Сибиряка тут же объявили в розыск. Как оказалось позже, житель Иркутской области отправился в лес за грибами. Его машина была найдена полицейскими в лесополосе. Найти мужчину удалось только на третьи сутки.

«Иду, ведро стоит на пеньке», - рассказывает старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усольский» Игорь Шелега. – «Подошел поближе, увидел лежащего на земле мужчину. Состояние у него было ослабленным. Я позвал коллег, вместе мы его вынесли из леса и передали медикам».

Все эти три дня пропавший без вести провел без еды и воды. А заплутал, погнавшись за грибами.

«Нашел два пенька, сразу полведра опят», - рассказал пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области заблудившийся. – «Думаю, еще два таких найду и домой, оказалось, ушел совсем в другую сторону. Так и ходил: нога болит, двадцать шагов сделаю, отдыхаю».

Сейчас грибник дома и ситуацию эту вспоминает уже легко. Благодарит полицейских.

«Очень большое спасибо, что нашли», - подытоживает сбор грибов сибиряк.

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