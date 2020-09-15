На поиски 7 -летнего мальчика в Куйтунском районе вылетел Ми-8. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Уже двое суток продолжаются поиски семилетнего мальчика, который 12 сентября ушел из дома в поселке Уховский под Куйтуном. В его розысках сегодня участвуют около 300 человек, в их числе жители села, волонтеры, сотрудники полиции и пожарные. Розыск результатов не дал. Время дорого. Решено было направить на поиски вертолет.

-На поиски мальчика в Куйтунском районе Иркутской области направлен МИ-8 МЧС России со спасателями, - сообщает пресс-служба ведомства. - На борту вертолета четыре профессиональных спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда. Они вылетели в район поисков в 9 утра.

Кроме того, в район направлено пять водолазов, они будут обследовать реки, которые расположены в районе поселка Уховский.