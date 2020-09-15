Еще 76 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 15 сентября в Иркутской области с начала пандемии коронавируса подтверждено 17 981 случай заражения COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 76 человек. К счастью, большинство из заболевших уже с инфекцией справились. Выздоровели за сутки 92 сибиряка, в общей сложности побороть COVID-19 медики помогли уже 15 941 заразившемуся.

«В больницах 15 сентября остаются 643 пациента», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Амбулаторно лечат еще 1104».

В Приангарье, как и в большинстве регионов страны, борьба с новой коронавирусной инфекцией не обошлась без жертв. За сутки умерли еще трое: двое от COVID-19, еще один – от сопутствующих заболеваний. Общее число смертей в Иркутской области людей с диагнозом COVID-19 – 293: коронавирус стал причиной смерти 208 из них, еще 85 скончались из-за других болезней.

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