Отопительный сезон начался в Иркутске, в домах горожан в ненастье будет тепло. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске начался отопительный сезон. Горожане ждали этого момента последние дни, включая обогреватели и кутаясь в пледы. На улице уже несколько дней ненастье и похолодало. Впрочем, все по правилам. Тепло включают, когда несколько дней подряд средние температуры не поднимаются выше +8. Кроме того, по прогнозам метеорологов, через пару дней должно вернуться бабье лето с плюсовыми температурами.

- Запуск тепла будет осуществляться поэтапно: сначала будут подключены социальные учреждения, затем – многоквартирные дома. Работы по подготовке к подаче тепла завершены на всех котельных. Сформирован необходимый запас угля и мазута, поставки продолжаются в плановом режиме. Тепловые сети, насосные станции и центральные тепловые пункты полностью подготовлены, - сообщил заместитель начальника отдела инженерных коммуникаций Игорь Савченко.

Первым делом подключают школы и больницы, потом - многоэтажки. За два предстоящих дня в домах должно потеплеть. Если этого не произошло, а в доме холодно, то теплоснабжающие организации готовы принять заявку от старшего по дому. Если жители хотят включить батареи позже - нужно решение общего собрания собственников. В этом случае произойдет и перерасчет за отопление.

Не исключено, что последнее понадобится. По предварительным прогнозам синоптиков, в двадцатых числах сентября возможно возвращение тепла - бабье лето.