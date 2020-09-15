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Общество

Церемония вступления в должность губернатора Иркутской области Игоря Кобзева состоится на сессии ЗС 18 сентября

На этой же сессии, но 16 сентября, депутаты рассмотрят социально важные законы
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Утверждена предварительная повестка 33-й сессии Законодательного Собрания.

Утверждена предварительная повестка 33-й сессии Законодательного Собрания.

Стала известна повестка 33-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Сессия областного парламента состоится 16 и 18 сентября. В среду депутаты рассмотрят основные вопросы и законопроекты, а в пятницу пройдет церемония вступления в должность губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Всего в повестке сессии 40 вопросов. Среди них инициатива депутатов о единовременной выплате семьям при рождении первого ребенка. Предлагается с 2021 года единовременно выплачивать семьям, в которых появился первенец, сумму двукратную величине прожиточного минимума. Право на получение выплаты будут иметь семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Также депутаты рассмотрят изменения в закон о социальной поддержке, касающийся реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий. Кроме того, на сессии планируется утвердить состав Общественной палаты Иркутской области.