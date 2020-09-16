Замдиректора шелеховского завода, из-за которого рабочий лишился руки, предстанет перед судом

Замдиректор шелеховского завода, из-за которого рабочий лишился руки, предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шелехове судят замдиректора одного из заводов, из-за которого серьезно пострадал рабочий. Все произошло 25 октября 2019 года. Замдиректора организовал ремонт редуктора и очистку вальцовочного пресса от глины, зная, что проект производства пуско-наладочных работ не был согласован. Помимо этого, не был получен наряд-допуск на работы повышенной опасности, а работников не ознакомили с техникой безопасности. Как итог, один из рабочих получил травму правой руки, которую врачам пришлось ампутировать.

- Мужчина обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд.

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