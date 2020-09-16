«Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Енисеем» и вылетела из Кубка России
Фото: Анна ПОПОВА
Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» сыграли вничью с красноярским «Енисеем» в заключительном матче первого этапа Кубка России. Встреча, которая проходила в новом ледовом дворце «Байкал» завершилась со счетом 4:4.
Первый тайм остался за хозяевами льда. Наши парни отправили в ворота красноярцев три мяча. Отличились Николай Иващенко, Андрей Прокопьев и Рауан Исалиев. «Енисей» ответил на это точными ударами Максима Ишкельдина и Артема Ахметзянова.
В самом начале второго отрезка все тот же Артем Ахметзянов восстановил равновесие. За 15 минут до конца матча шведский легионер иркутян Мартин Ландстрем вновь вывел бело-синих вперед. Но за три минуты до финального свистка надежды нашей команды на выход в финальный раунд разрушил игрок красноярцев Артем Лопатин, который сравнял счет.
Дело в том, что ничья не устроила нашу команду. В турнирной таблице «Байкал-Энергия» заняла третье место, пропустив вперед «Енисей» всего на одно очко. А по регламенту в финальную часть Кубка России из группы выходят только две команды. Первое место занял хабаровский «СКА-Нефтяник».
Впереди у "Байкал-Энергии" подготовка к чемпионату России 2020-2021, который стартует в начале ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске вновь перенесли (Подробности)