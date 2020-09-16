Смертельное ДТП на трассе в Иркутской области: столкнулись КамАЗ и Ниссан. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла днем, 16 сентября на трассе «Сибирь», в Аларском районе. Около 15 часов, в районе поселка Кутулик столкнулись фура КамАЗ и Ниссан Вингроуд. От удара японская легковушка превратилась в груду искореженного металла.

- В ДТП погиб 21-летний пассажир Ниссана, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель и еще два пассажира легковушки получили различные травмы.

Кто стал виновником этой аварии, пока неизвестно. Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.

Чтобы избежать подобных трагических ДТП, полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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