Еще 81 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 81 случай заражения коронавирусом. А общее число заболевших с начала пандемии еще накануне перевалило за 18 тысяч. Такие цифры приводит оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

В больницах, по данным на 17 сентября, продолжают лечение 665 человек, из них 22 переносят заразу в тяжелой форме. Те, кто болеет бессимптомно или в легкой форме, отлеживаются дома. На амбулаторном лечении остаются 1038 пациентов.

Выздоровели за прошедшие сутки в Иркутской области 91 человек, и это больше, чем заболевших. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 16140 пациентов.

Умерли от коронавируса 211 человек в Приангарья, из них за последние сутки - трое. От сопутствующих болезней скончались еще 85 человек, зараженных COVID-19.

Напомним, в регионе продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 28 сентября.