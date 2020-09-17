Иркутянин оплатил долги на 200 тысяч, чтобы не лишиться "Мерседеса" Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Иркутянин, задолжавший финансовой организации больше 200 тысяч рублей, оплатил долги после ареста автомобиля. Его Mersedes Benz вполне мог уйти с молотка из-за просроченного кредита.

Судебные приставы заранее предупреждали должника, что пора возвращать деньги. Но поскольку он все-таки не платил, иномарку у него забрали и поставили на специальную стоянку, чтобы потом продать ее в счет долга. Конечно, мужчина не захотел терять автомобиль. Нашел деньги и вернул весь кредит.

- Ограничительные меры сняты, машина передана владельцу, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Ранее другой житель Приангарья оплатил накопившиеся кредиты и штрафы на 248 тысяч рублей, чтобы получить паспорт моряка, нужный ему для работы.