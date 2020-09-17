В пострадавшей от наводнения Иркутской области восстанавливают школы, больницы и детсады

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев провел заседание штаба по ликвидации последствий наводнения 2019 года. Речь, в том числе, шла о восстановительных работах. Сейчас они завершены на 29 из 60 первоочередных социальных объектах. Это школы, больницы, детские сады, учреждения соцзащиты. Также отремонтированы водозаборы, дамбы, дороги, мосты, инженерные сети общим числом 27. В целом в пострадавших от стихии территориях необходимо восстановить 116 объектов социального назначения, включенных в программу, которая была утверждена Правительственной комиссией по ликвидации последствий наводнения.

- Мы продолжаем контролировать ситуацию с ликвидацией последствий паводка еженедельно, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Это масштабная работа. И ее нужно максимально усилить. Для этого необходимы правильное планирование, подготовка документации, контроль сроков выполнения работ.

Всего же в Программу по восстановлению инфраструктуры включено 266 объектов, на 115 из них работы завершены, на остальных продолжаются. В 2021 – 2023 годах из резервного фонда Правительства РФ выделят 1 млрд рублей на восстановление еще 6 социальных объектов, которые изначально планировалось финансировать из областного бюджета. Это четыре школы, дом культуры и один спортивный объект.

Кроме того, 4 млрд рублей из федерального бюджета направят на строительство дамб. Самые масштабные сооружения создают в Тулуне и Нижнеудинске. Их протяженность 11 и 17 километров соответственно.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.