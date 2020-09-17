Иркутские юнармейцы вышли на связь с космосом

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев пообщался с иркутскими юнармейцами в военно-патриотическом парке «Патриот». Руководитель области интересовался, какие профессии близки школьникам, куда они намерены поступать, и что нужно сделать властям региона для создания более комфортных условий жизни в регионе.

– Ставьте перед собой цель и идите к ней даже несмотря на трудности, которые непременно будут возникать на вашем жизненном пути, - обратился к юнармейцам Игорь Кобзев. - Не останавливайтесь на достигнутом, набирайтесь опыта, у вас все получится.

Для школьников в режиме видеоконференции провели космический урок. Помимо иркутян на связи с Музеем космонавтики в Москве были школьники из Красноярского края и Омска. С ребятами общались Герой России, космонавт Олег Артемьев и ученый с мировым именем Владимир Миронов. C международной космической станции на связь вышли иркутянин Анатолий Иванишин и космонавт-испытатель Иван Вагнер.

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