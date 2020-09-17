Браконьера с 13 омулями задержали на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Байкале транспортные полицейские задержали браконьера, ловившего омуль. Эту рыбу нельзя рыбачить с октября 2017 года из-за снижения численности ее популяции. Также стоит отметить, что сейчас у байкальского омуля – период нереста.

«У жителя Кабанского района Бурятии изъяли весельную лодку, сеть и 13 омулей», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – «Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьера, составила более 94 000 рублей».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Наказание за это преступление (штраф, исправительные работы или 2 года лишения свободы) выберет суд.

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