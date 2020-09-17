Зеленый ручей, который обнаружили в Иркутске, безвреден для окружающих.

В Иркутске течет зеленый ручей! Сообщения об этом переполнили соцсети. Горожане встревожились. Может быть, вода в этом ручье, который появился в микрорайоне Зеленый, отравлена какими-то ядохимикатами и поэтому имеет такой неестественный цвет? На место выехал Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор, а вместе с ним - представители Росприроднадзора, Службы государственного экологического надзора, администрации.

- По предварительным результатам произошел разлив технической воды из системы теплоснабжения, - рассказывают в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры. - Цвет воды обусловлен окрашиваем ее специальным средством «Уранин А», который используется в целях определения утечек из системы, предотвращения незаконных врезок, для исключения несанкционированных потерь жидкости.

Выяснилось, что сам препарат абсолютно безвреден и широко используется в промышленности, им красят соль для ванн, мыло, шампуни и даже воду для аквариумов. Но при этом местную котельную проверят, в том числе в части соблюдения законодательства по охране природы.