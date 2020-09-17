Выплаты 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Иркутян просят поторопиться с заявлениями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совсем скоро – 1 октября закончится срок подачи заявлений на выплату «коронавирусных» 10 тысяч рублей, которые выплачивали на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет по Указу Президента России. Однако, как сообщает Управление Пенсионного фонда по Иркутской области, родители 1700 детей до сих пор не обратились за этими средствами.

«Отделение ПФР по Иркутской области призывает родителей и опекунов подать заявления на выплаты. С 7 апреля по 15 сентября 2020 года отделение ПФР перечислило их 531 тысячам 964 детям», - сообщает пресс-служба ведомства.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР.

ВАЖНО

Какова выплата 10 тысяч на детей до 16 лет

1. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет – по 10 тысяч

2. На детей до трех лет, в семьях, где первый ребенок рожден с 1 апреля 2017 года до 31 декабря 2019 года–по 5 тысяч.

3. Эти средства семья имеет право расходовать по своему усмотрению.

НА ЗАМЕТКУ

Кому положена выплата 10 тысяч на детей до 16 лет

Эта выплата выдается всем семьям с детьми указанного возраста, вне зависимости от дохода семьи. Однако следует понимать, что исполниться три года или 16 лет детям должно в период с 11 мая по 30 июня. А еслиребенку три года исполнилось в мае?Тогда семья на него получает как объявленную ранее выплату по пять тысяч рублей за апрель и май, так и новую – 10 тысяч рублей. Если же 16 лет ребёнку исполнилось до 11 мая, то выплат по этому закону не будет. Семьям с детьми от 16 до 18 лет положена выплата по закону Иркутской области, заявления на нее принимаются до 1 декабря.