Последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе: 17 сентября к поискам подключились военные. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Куйтунском районе ни на минуту не прекращаются поиски пропавшего без вести 7-летнего Владимира Рыбалко. Он исчез 12 сентября в поселке Уховский после того, как вышел из дома в школу. Пятые сутки его ищут самые опытные полицейские, следователи, волонтеры и неравнодушные местные жители. Итак, рассказываем последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе.

- 17 сентября к поискам подключились военные, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Группы поисковиков прочесывают лес, поля, заброшенные дома. Территория поисков – более 200 квадратных километров. Поселок Уховское исследуют с помощью поисковых собак и беспилотников. Дно рек обследуют водолазы. Пока результатов нет.

Что известно о мальчике? Он живет с мамой, отчимом и младшей сестрой. Одна из версий, которую озвучивали следователи - ребенок мог уйти к родному отцу в поселок Куйтун, не подтвердилась. Следователи уже завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Ну а мы еще раз напоминаем приметы пропавшего Владимира Рыбалко. Он был одет красную демисезонную куртку, синие брюки и кроссовки, кремовую шапку. Всех, кто знает о его местонахождении, просят сразу звонить в полицию. Таковы последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе.