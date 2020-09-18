Пробки на выездах из Ленинского района образовались утром, 18 сентября. Фото: Яндекс.Пробки

В Иркутске на этой неделе многокилометровые пробки создавали проблем автомобилистам не один день, так и сегодня водители наверняка, уже не удивляются увидев в сервисе Яндекс.Пробки пробки 18 сентября в 7 баллов. Основные заторы образовались этим утром на обоих выездах из Ленинского района. На одном из них ремонтируют путепровод на ул. Джамбула. Автомобилистов просили перебираться на другой берег по другим переправам, Но сегодня медленно движутся автомобили и на Иннокентьевском мосту, движение затруднено также на ул. Олега Кошевого.

Пробка к Иркутному мосту начинается с улицы Трактовой, от остановки «Военный городок». Красным раскрашены и улицы 2-ая Железнодорожная и Маяковского, как и плотина ГЭС, где продолжается ремонт дорожного полотна.

На улице Пискунова заторы возникли из-за двух ДТП. Есть небольшие участки с затрудненным проездом на улицах Декабрьских Событий, Байкалськой и Баррикад.

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