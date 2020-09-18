Убивших наркоторговку 15 лет назад будут судить в Иркутской области. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Слюдянке завершено расследование убийства 15-летней давности. Подозреваемые – 46-летний мужчина из Нижнеилимского района и 39-летний слюдянец - обвиняются в убийстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Теперь их ждет суд.

История эта произошла в 2005 году. Город на берегу Байкала она всколыхнула своей жестокостью. Тогда двое ворвались в дом к 52-летней цыганке, выстрелили ей в грудь и избили палками ее 15-летнего сына. Когда стало известно, что женщина эта много лет торговала наркотиками, у «чистильщиков» появились сочувствующие, ведь город избавился от торговца смертью.

Женщина от огнестрельного ранения умерла, избитый до полусмерти подросток, выжил. Но, единственное, что он запомнил – их было двое. История эта 15 лет назад поставила следователей в тупик. Мотив преступников был не ясен. Если это были «чистильщики», зачем они сняли с убитой золотую цепочку? Если простые грабители, почему 300 тысяч рублей в обувной коробке – прибыль от продажи наркотиков – оставили? Найти подозреваемых не удалось.

15 лет ожидания

Расследование возобновили в 2019 году сотрудники специально созданного подразделения по расследованию преступлений прошлых лет СУ СК РФ по Иркутской области. Расспросили еще раз сына и знакомых цыганки. Так нашлась зацепка, что незадолго до нападения к одному из товарищей наркоторговки обращался приехавший из Новой Игирмы мужчина, предлагал учинить разбой. Знакомый тогда отказался.

Когда следователи приехали в Новую Игирму подозреваемый даже отпираться не стал. Оказывает, все эти 15 лет мужчина ждал «когда за ним придут». Подельника также сдал сразу. Подробности расследования в деталях – здесь.

«Подсудимые сотрудничали со следствием, признали свою вину. Однако на последнем этапе расследования дела они начали выдвигать иные версии произошедшего с целью уменьшить свою преступную роль», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – «Дело передано в суд. Обвиняемый, совершивший убийство, содержится под стражей, второй на домашнем аресте».

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