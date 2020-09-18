Еврейский Новый год начнут отмечать 18 сентября

Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

Еврейский Новый год обычно приходится на сентябрь-октябрь. В 2020 году празднование Рош а-Шана начнется в пятницу вечером 18 сентября и завершится в воскресенье 20 сентября. Как отметил главный раввин Иркутской области Аарон Вагнер, это будет встреча уже 5781-го года по еврейскому летоисчислению, то есть от Сотворения мира.

- В это праздник всегда на молитву приходит много людей, потом организуется большое застолье. Однако в этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, народу в синагоге будет гораздо меньше. Не планируется накрывать и столы. Но мы подготовили несколько сот праздничных наборов с традиционными атрибутами новогодних торжеств – молитвенник, яблоко, мед, гранат. Наборы со всем необходимым для празднования получат и пожилые люди, и молодежь. Так получилось, что в эти дни мы не можем быть вместе, но здоровье дороже всего, - подчеркнул Ааарон Вагнер.

Раввин также рассказал о некоторых традициях празднования. Так, например, принято макать в мед красное сладкое яблоко, что символизирует сладкий год. Кроме того, на столе обязательно должен быть гранат, в котором 613 зерен, как и заповедей в Торе. Также в Новый год едят рыбу, причем именно с головы, чтобы быть всегда во главе.