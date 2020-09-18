Игорь Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области 18 сентября. Напомним, он победил на выбор главы региона со значительным отрывом от других кандидатов - за него проголосовали больше 60% избирателей.

Игорь Кобзев впервые приехал в Иркутскую область 13 декабря прошлого года, когда был назначен врио губернатора. И теперь, спустя 9 месяцев, возглавил регион. Об избирательной кампании, и о первоочередных шагах в должности губернатора он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91,5 FM в Иркутске, 99, 5 FM в Братске).

СПРАВКА "КП"

Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, затем Воронежский государственный университет, Воронежский институт экономики и социального управления и магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Кроме того, учился на курсах повышения квалификации в Академии гражданской защиты.

Карьеру начинал в ГУ МЧС России по Воронежской области, с 2016 года перешел в Центральный региональный центр МЧС России, с августа 2018 исполнял обязанности замминистра МЧС России. В 2019 был назначен замминистра МЧС России – главным госинспектором РФ по пожарному надзору.

Принимал участие в вооруженном конфликте в Чечне, руководил ликвидацией различных ЧС.

Имеет звание генерал-полковник внутренней службы.