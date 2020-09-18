Иркутянин поборется за 3 миллиона рублей в юмористическом шоу "Открытый микрофон". Фото: телеканал ТНТ

Иркутянин Самер Самара выступит в популярном юмористическом шоу «Открытый микрофон», главный приз которого 3 миллиона рублей. Кстати, в прошлом году комик из Сибири уже доходил до финала комедийного проекта, но победить не смог. Сейчас юморист попробует сделать вторую попытку.

- Хочется попытаться все же забрать приз, - говорит Самер Самара. – Во время выступления волновался, но было приятно вернуться на съемки.

Немного фактов из биографии Самера Самары. Он родился в Иркутске, а стендапом начал заниматься в Красноярске, куда уехал поступать в Сибирский федеральный университет. Там он учился по специализации «Автоматизация технологических процессов на производстве». В этом году Самер переехал в Москву, где выступает сам и занимается организацией стендап-концертов по России.

Посмотреть выступление Самера Самары можно 18 сентября в 23.00 по иркутскому времени.

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