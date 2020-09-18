За сутки вода ушла с 57 затопленных паводками участков в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области реки возвращаются в свои берега. Постепенно вода уходит с затопленных во время паводков участков. За сутки освобождены 57 приусадебных земель и 5 участков автотрасс, в этом числе и затопленная дорога до села Уйгат в Тулунском районе. Там сейчас проводят восстановительные работы.

- Всего в девяти муниципальных районах в связи с выпадением осадков поднялись уровни рек, дошли до критических отметок, было подтоплено 196 приусадебных участков, девять участков дорог, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Вячеслав Федосеенко. - В данный момент ситуация стабилизировалась. На всех реках Иркутской области идет понижения уровня воды, освобождаются подтопленные участки, критических ситуаций – нет.

Нет опасений на данный момент и за горд Тулун. Вода в реке Ия за последние два часа снизилась на 11 сантиметров.

В Иркутске во время ливней принесли хлопот воды реки Ушаковки – смыло пешеходный мост. Сейчас ситуация с ее уровнем в норме – за ночь отмечено снижение на 12 сантиметров. Как сообщает пресс-служба МЧС России в Приангарье, ремонт моста через реку Малая Анга требуется также и в село Бутаково .

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