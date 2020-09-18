123 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения в Иркутской области возросло до 18 262. Об этом 18 сентября сообщили в Министерстве здравоохранения Приангарья. Выходит, за сутки COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 123 заболевших. Последний раз прирост заболевших в регионе больше ста человек за сутки был почти месяц назад – 21 августа.

«В Приангарье также на самоизоляции остаются 4217 контактировавших с зараженными коронавирусом», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Также отмечается, что с начала пандемии в Иркутской области сделано уже 636 215 тестирований на COVID-19.

Как сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье, в больницах остаются 697 пациентов, еще 1032 инфицированных лечат амбулаторно. Выздоровели большинство сибиряков – 16235 (за сутки плюс 95).

За минувшие сутки скончались еще два человека: один от коронавируса, еще один – от сопутствующих заболеваний. Общее число смертей в регионе болевших новой коронавирусной инфекцией – 298.

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