Смертельное ДТП на Ольхоне: 16-летняя девушка за рулем Тойоты врезалась в сарай. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Трагическое ДТП произошло 17 сентября в Ольхонском районе. На 46 километре трассы «Баяндай-Еланцы-Хужир», 16-летняя девушка, севшая за руль автомобиля Тойота Спринтер не справилась с управлением, выехала с дороги и врезалась в сарай.

- 15-летний пассажир Тойоты от полученных травм скончался на месте до приезда бригады «скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Еще три пассажира, два из которых несовершеннолетние, и водитель получили травмы.

Сейчас во всех обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Предстоит узнать, как девушка без водительских прав оказалась за рулем, и кому принадлежит машина.

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