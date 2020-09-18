450 кило куриц сожгли в Иркутске из-за неправильного хранения.

Куриные тушки в обычной упаковке из целлофана свалены прямо на полу. Потом они попадают на стол для разделки, тоже не отличавшийся чистотой. А уже потом, после этого, мясо снова фасуют. Оно должно попасть на стол к потребителю. В этот цех нагрянули с проверкой ветеринарный инспектор и участковый.

" Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал помещение, по его словам, для разрубки мяса птицы на корм собакам. В импровизированном цеху тушки курицы хранились непосредственно на полу без соблюдения температурного режима. Инструмент для разделки, столы и тележки, на которых перевозили продукцию, не подвергались санитарной обработке. Ветеринарные сопроводительные документы на курицу отсутствовали", - сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области.

Владелец написал по этому поводу объяснительную и был оштрафован. Мясо отправлено на хранение в санитарную камеру Центрального рынка. А потом все 450 кг курятины сожгли.