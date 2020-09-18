Пожар в 14-этажном доме произошел в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Густой черный дым, валящий из окон одной из квартир на 12 этаже, напугал жителей 14-этажного дома по улице Ядринцева в Иркутске. Уже через несколько минут пожарные были на месте ЧП. К этому моменту 47 жильцов высотки сами выбежали на улицу. Никто из них не пострадал.

Оказалось, пожар произошел в закрытой квартире. Вскрыв дверь, спасатели потушили огонь. А позже нашли несколько нарушений в самом доме.

- Оказалось, что в многоэтажке не работает противопожарный водопровод, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме этого, не было пожарных рукавов и элементов соединения пожарных рукавов для подачи воды на 12 этаж здания.

В причинах ЧП разбираются дознаватели. Им же предстоит найти виновника пожара. Дом теперь ждет внеплановая проверка МЧС.