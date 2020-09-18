Трамвай сбил пенсионера в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

ЧП в районе железнодорожного вокзала Иркутска. Днем, 18 сентября, на улице Терешковой под трамвай попал 67-летний мужчина. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. С различными травмами его увезли в больницу.

- По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выясняются все подробности происшествия.

Чтобы избежать подобных случаев, полицейские еще раз просят пешеходов быть внимательными и переходить дорогу только по пешеходным переходам.

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