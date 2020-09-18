Победителей фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской-2020» наградят в Тальцах

Подведены итоги V Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской-2020». Как рассказала председатель Союза мастеров «Оникс» Галина Березина, в связи с эпидемиологической ситуацией работы конкурсантов оценивали дистанционно. Всего в проекте участвовало 406 мастеров из Иркутской области, Республик Бурятия и Саха (Якутия). Изучив фотографии работ в номинациях «Вязание», «Керамика», «Кистевая роспись», «Лоскутное шитье», «Работа с камнем» и других, жюри определило номинантов.

Награждение победителей состоится 19 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы. На мероприятие приглашают ограниченный круг участников. Призы будут вручать министерство культуры и архивов Иркутской области, Общественная палата региона, администрация Иркутска и другие.

Напомним, что этот проект является победителем конкурса социально-значимых проектов «Губернского собрания общественности» и реализуется в два этапа с ноября 2019 по ноябрь 2020 года. Он продолжается в дистанционном режиме и дает хорошие результаты по освоению и популяризации народных ремесел Приангарья.